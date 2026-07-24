В России создадут «список врагов народа» 1 24.07.2026, 17:25

Из антивоенных релокантов.

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу утвердил закон об ограничительных мерах для заочно осужденных политических эмигрантов из России, пишет The Moscow Times.

Согласно документу, который 22 июля сразу двух чтениям одобрила Госдума и который теперь ляжет на подпись к президенту, Минюст будет вести официальный список лиц, которые «уклоняются» от «исполнения наказания» и находятся за рубежом.

В него будут вноситься граждане, которым вынесены приговоры по любой статье УК, а также политическим статьям КоАП: невыполнение предписаний по закону об «иноагентах», участие в деятельности «нежелательных организаций», «дискредитация» вооруженных сил, призывы к введению санкций или «нарушению территориальной целостности РФ».

Право вносить россиян в «черный список» получают Генпрокурор и его заместитель. Информация из базы будет передаваться в МВД, ФСБ, ФСИН, ФССП, ФНС, Росреестр, ЦБ РФ и другие ведомства для введения ограничений.

Попавшие в перечень граждане РФ получают полный запрет на дистанционные банковские услуги; полный отказ в государственных и муниципальных услугах в электронной форме («Госуслуги»). Им блокируются операции с недвижимостью, замораживаются деньги и имущество.

Более того, вводится практически запрет на консульские услуги за рубежом. Посольства и консульства РФ по всему миру, согласно закону, больше не будут выдавать новые загранпаспорта включенным в «черный список», а также другие документы, кроме удостоверения, что человек находится в живых. Также вводится запрет на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, получение любых выплат из бюджета, получение кредитов и займов, а также любые действия от имени человека по доверенности.

Масштаб ограничений в законе таков, что «это похоже на фактическое лишение гражданства», писали ранее эксперты «Первого отдела»: «Государство сохраняет над человеком юрисдикцию и контроль, продолжает требовать исполнения наказания, но не предоставляет существенной части тех прав, которые обычно связаны с гражданством».

Человек, уехавший по политическим мотивам и признанный «уклоняющимся», получает статус внутренне «отмененного гражданина», подчеркивал «Первый отдел»: «Все, что связано с РФ (имущество, счета, бизнес, консульские услуги), можно использовать против него, а он сам практически лишен возможностей это хоть как-то использовать в свою пользу».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com