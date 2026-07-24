Рыбак из Рогачева вытащил двухметрового сома-гиганта

Рыбак из Рогачева вытащил двухметрового сома-гиганта1
- 24.07.2026, 17:44
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Борьба с рыбой продолжалась 40 минут.
Рыбалка на старице Днепра обернулась для жителя Рогачева Леонида Соколова личным рекордом. Мужчина поймал сома длиной 2 метра и весом 55 кг, рассказал портал FishingBY.
Рыболов отправился на водоем возле деревни Ильич Рогачевского района. Он ловил с лодки методом троллинга, когда сом атаковал 130-миллиметровый воблер.
На этом спокойная рыбалка закончилась: чтобы поднять крупную и сильную рыбу, Леониду потребовалось около 40 минут.
«Засекся четко на 2 крючка. Далее минут 40 непростой борьбы с этим гигантом», — рассказал рыбак.
Улов стал личным рыболовным рекордом Леонида. Длина сома составила ровно 2 метра, вес — 55 кг.
Крупные сомы попадаются в водоемах страны достаточно часто, однако экземпляры тяжелее 50 кг считаются редкими трофеями.