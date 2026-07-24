Дроны ВСУ сожгли 10 единиц техники РФ на Запорожском направлении
- 24.07.2026, 17:58
Пример точных и решительных действий аэроразведчиков и пилотов.
Бойцы батальона беспилотных систем «Ронины» из состава 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ продолжают систематически уничтожать оккупантов и удерживать под контролем Запорожское направление.
В сети опубликована видеозапись результативной работы украинских операторов БПЛА.
Благодаря точным и решительным действиям аэроразведчиков и пилотов ударных дронов в ходе боевой миссии было обнаружено и полностью выведено из строя около 10 единиц военной техники и специального оборудования российских захватчиков.