Дроны ВСУ сожгли 10 единиц техники РФ на Запорожском направлении 24.07.2026, 17:58

Пример точных и решительных действий аэроразведчиков и пилотов.

Бойцы батальона беспилотных систем «Ронины» из состава 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ продолжают систематически уничтожать оккупантов и удерживать под контролем Запорожское направление.

В сети опубликована видеозапись результативной работы украинских операторов БПЛА.

Благодаря точным и решительным действиям аэроразведчиков и пилотов ударных дронов в ходе боевой миссии было обнаружено и полностью выведено из строя около 10 единиц военной техники и специального оборудования российских захватчиков.

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