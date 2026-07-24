Польша предложила безопасное производство Patriot для Украины 24.07.2026, 18:41

Власти Польши предложили США создать совместное с Украиной производство ракет.

Власти Польши предложили США создать совместное с Украиной производство ракет для системы Patriot, пишет PAP со ссылкой на замминистра обороны Магдалену Собковяк-Чарнецку.

«Мы говорили о том, что сказал президент [США Дональд] Трамп во время саммита [НАТО] в Анкаре, а именно насчет его заявления о рассмотрении вопроса по строительству завода для производства ракет Patriot на Украине», — заявила она.

Собковяк-Чарнецка указала, что американский президент хочет, чтобы новое производство «было связано с Украиной». Она добавила: «Суть в том, чтобы обеспечить безопасность производства, чтобы оно осуществлялось в безопасном месте».

«Сегодня я подробно представила шаги, уже предпринятые польским правительством. Среди прочего, у нас есть конкретное постановление Совета министров. Мы также подготовили законопроект, который мог бы обеспечить финансирование», — заявила она. По ее словам, доклад был хорошо принят в Вашингтоне.

Она также отметила, что Польша продолжает обсуждать с США кредит в размере $4 млрд для приобретения американской военной техники в рамках программы иностранного военного финансирования. «Я надеюсь, что подписание [соглашения] также состоится в течение нескольких недель», — добавила она.

По ее словам, визит в Вашингтон также должен показать оппозиции, что вступление в силу механизма SAFE не исключает американских закупок.

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