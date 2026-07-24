Путин «пустил под нож» ключевые проекты развития технологий РФ 3 24.07.2026, 19:32

Диктатор РФ пытается сэкономить деньги на войну.

Проекты «технологического лидерства России», которые запустил Владимир Путин, обещая достичь «суверенитета» в технологиях, столкнулись с радикальным сокращением финансирования на фоне проблем федерального бюджета и рекордных расходов на армию, передает The Moscow Times.

Из 324,4 млрд рублей, заложенных в закон о бюджете-2025, восемь ключевых проектов Путина получили в реальности лишь 201,9 млрд рублей — то есть на 37,8% меньше, подсчитали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ЦМАКП.

Наиболее радикальный секвестр претерпел проект космических технологий: из запланированных 10 млрд рублей он не получил ни копейки. Более чем вчетверо — с 52,2 до 11,8 млрд рублей — были урезаны расходы на нацпроект «Средства производства и автоматизации», в рамках которого планировалось производство отечественных станков и роботов с целью войти в топ-25 стран по роботизации промышленности.

Почти на 40% относительно плана уменьшились траты на проекты «Новые материалы и химия» и «Промышленная и транспортная мобильность». В первом случае в бюджет закладывали 9,4 млрд рублей, а выделили 5,7 млрд; во втором — 167,2 млрд при фактических расходах 102,2 млрд.

Расходы на разработку лекарств и отечественного медоборудования в рамках проекта «Сбережение здоровья» сократились на 15,1% — с 5,7 до 4,8 млрд рублей; на проект «Продовольственная безопасность» — на 6,8%, с 14,6 до 13,6 млрд рублей; на проект «Новые атомные и энергетические технологии» — на 5,1%, с 30,1 до 28,6 млрд рублей.

Единственным технологическим нацпроектом, получившим полное финансирование и даже чуть больше плана, стало развитие беспилотников: на него закладывали 32,7 млрд рублей, а потратили 35,7 млрд.

Сокращение связано как с неготовностью самих проектов (например, в гражданской авиации), так и с недополучением доходов, пишут эксперты ЦМАКП. Хотя в прошлом году правительство повысило налог на прибыль, утильсбор и ввело дифференцированную шкалу НДФЛ, сборы в бюджет оказались на 3 трлн рублей ниже плана, а дефицит достиг 5,6 трлн рублей. При этом «сохранился высокий уровень расходов на финансирование оборонных направлений», подчеркивает ЦМАКП: 13,5 трлн рублей, согласно закону о бюджете.

В этом году проблемы бюджета «усилились», говорится в докладе центра. Несмотря на повышение НДС, за первую половину года он получил 5,7 трлн рублей дефицита. При этом в первом квартале на войну уходил каждый второй рубль расходов и две трети собранных в казну налогов.

«По итогам исполнения федерального бюджета в 2025 году видно, насколько уязвимыми остаются сложные инвестиционные направления при пересмотре бюджетных параметров», — пишет ЦМАКП. В этом году они также могут попасть под секвестр: по данным Bloomberg, Минфин может урезать гражданские статьи на 2-3 трлн рублей, чтобы оплатить военные траты, которые могут оказаться на 4-5 трлн рублей выше запланированного. В закон о бюджете-2026 по статье национальная оборона заложены 12,9 трлн рублей.

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