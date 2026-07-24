Кубраков вступился за таксиста-мигранта, который ударил пассажирку 14 24.07.2026, 20:28

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Иван Кубраков

Министр внутренних дел Беларуси шокировал своим заявлением.

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков высказался по поводу конфликта между водителем такси и двумя пассажирками в Минске, видео которого 23 июля широко разошлось в интернете.

Как ранее сообщалось, девушка вместе с подругой попросила водителя сделать музыку тише. После этого между сторонами возникла ссора, во время которой водитель ударил пассажирку ладонью по лицу.

Сотрудники столичной милиции быстро установили личность водителя. Выяснилось, что он является иностранным гражданином, учится в одном из белорусских высших учебных заведений и подрабатывает в такси. По данным МВД, мужчина признал свою вину и раскаялся. Он также заявил, что девушка сразу сообщила ему, что является блогером.

«Оказывается, всю дорогу, пока они ехали, они снимали этого парня на мобильный телефон, русский язык он не совсем хорошо знает и несколько раз попросил убрать телефон. После, видимо, не выдержали нервы, ударил рукой — хотел выбить телефон», — рассказал Кубраков.

Он неодобрительно высказался о том, что вместо немедленного обращения в милицию по номеру 102 или через чат-бот ведомства информация о происшествии сначала была опубликована в интернете.

Также Кубраков прокомментировал многочисленные призывы в социальных сетях наказать водителя, в том числе депортировать его или лишить свободы. Он утверждает, что каждый подобный случай необходимо рассматривать индивидуально и только после полного выяснения всех обстоятельств.

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