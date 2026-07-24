Лукашенко сделал чистосердечное признание 2 Андрей Бронишевский

24.07.2026, 14:51

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Диктатор рассказал, что все провалил.

Зарубежные поездки Александра Лукашенко имеют большой практический эффект для народного хозяйства. Из своих командировок по странам дальней дуги Лукашенко привез десятки проектов на миллиарды долларов. Он сам так сказал на совещании с правительством в пятницу. Правда, пожаловался, что ничего почему-то не работает.

«Мы совершаем немало сложных, тяжелых командировок как это было в последний раз, когда пришлось посетить четыре страны… Эффект от этих командировок очень приличный», — похвастался Лукашенко.

По его словам за время своих поездок он обсудил 60 инвестиционных проектов на общую сумму в 6 миллиардов долларов. И все с большим успехом.

«Там где мы бываем нас понимают и с нами хотят сотрудничать… По Китаю аж 2 десятка проектов», — сказал Лукашенко.

То есть, Беларусь уже должны были завалить деньгами. Не зря же человек ездил. Миллиарды долларов должны были пролиться на белорусскую экономику. Но почему-то не пролились.

«Это все хорошо. Это все дипломатия. Но съездили, а где результат?», — удивился Лукашенко.

И действительно, очень хотелось бы увидеть какие-нибудь результаты. Ну, кроме отчетов об очередном геополитическом прорыве в беларуском телевизоре.

В октябре прошлого года Лукашенко похвастался грандиозным инвестпроектом с оманскими шейхами. Оманские шейхи должны были вложить 1,4 миллиарда долларов и построить целлюлозно-бумажный комбинат в Витебской области. Но не вложили. За восемь месяцев с момента подписания меморандума проект продвинулся ровно никуда.

«Оказывается, нужно аж два президентских указа: первый — чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство от старых инвесторов, второй — чтобы запустить новый инвестпроект, — возмутился Лукашенко. – Сами себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами».

Потому подписать целых два указа — это, конечно, уже практически непосильный труд. За восемь месяцев никак не успеть. Поэтому виноваты чиновники, которые занимаются бюрократической волокитой, вместо того, чтобы просто сделать красиво.

Правда, оманские шейхи тоже не торопятся и не торопят. Возможно, потому что за восемь месяцев изучили вопрос и теперь в курсе, что один ЦКК в Беларуси есть. Он обошелся в 800 миллионов долларов и до сих пор продолжает дорого обходиться белорусскому бюджету.

Но на свои идеи Лукашенко денег не жалко. Другая перспективная идея – строительство совместных сборочных производств в странах Африки. Потому что страны Африки в беларуском телевизоре – это новое Эльдорадо. Правда, оказалось, что в этом Эльдорадо денег, чтобы вкладываться в совместные сборочные проекты, нет.

«Этим странам нужны живые инвестиции — средства для строительства новых предприятий по нашим технологиям, — сказал Лукашенко. – Почему не используем государственный финансовый ресурс, чтобы помочь нашим флагманам?».

То есть, вложиться придется Беларуси. Но чего не сделаешь, чтобы доказать, что ездил не зря. А перспективные африканские партнеры белорусские инвестиции, конечно, с радостью примут. Правда, не факт, что потом обратно отдадут.

И тогда снова придется искать виноватых. Обвинять чиновников, что они не досмотрели и не посчитали. Потому что сам Лукашенко ни в чем быть виноватым конечно не может. У него же еще столько гениальных идей.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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