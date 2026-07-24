Фотофакт: Море подсолнечников под Минском
- 24.07.2026, 15:02
Яркие и завораживающие кадры.
Фото огромных полей с подсолнечниками опубликовал в Threads пользователь под ником alex_uhalnikau, сообщает Charter97.org. По словам автора поста, они находятся недалеко от Минска.
«Вчера я проехал через два известных поля недалеко от Фаниполя. Одно очень большое, но я не смог найти к нему хороших подъездных путей, цветы видны с дороги. Второе немного меньше, но с хорошим видом. Скоро во всех постах страны», - пишет он.
Пост мгновенно собрал сотни лайков. Многие пользователи попросили поделиться точной локацией полей.