Фотофакт: Море подсолнечников под Минском 24.07.2026, 15:02

Яркие и завораживающие кадры.

Фото огромных полей с подсолнечниками опубликовал в Threads пользователь под ником alex_uhalnikau, сообщает Charter97.org. По словам автора поста, они находятся недалеко от Минска.

«Вчера я проехал через два известных поля недалеко от Фаниполя. Одно очень большое, но я не смог найти к нему хороших подъездных путей, цветы видны с дороги. Второе немного меньше, но с хорошим видом. Скоро во всех постах страны», - пишет он.

Пост мгновенно собрал сотни лайков. Многие пользователи попросили поделиться точной локацией полей.

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