закрыть
24 июля 2026, пятница, 15:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Фотофакт: Море подсолнечников под Минском

  • 24.07.2026, 15:02
Фотофакт: Море подсолнечников под Минском

Яркие и завораживающие кадры.

Фото огромных полей с подсолнечниками опубликовал в Threads пользователь под ником alex_uhalnikau, сообщает Charter97.org. По словам автора поста, они находятся недалеко от Минска.

«Вчера я проехал через два известных поля недалеко от Фаниполя. Одно очень большое, но я не смог найти к нему хороших подъездных путей, цветы видны с дороги. Второе немного меньше, но с хорошим видом. Скоро во всех постах страны», - пишет он.

Пост мгновенно собрал сотни лайков. Многие пользователи попросили поделиться точной локацией полей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш