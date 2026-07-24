Атака на Wildberries: давайте посмотрим на факты Тарас Березовец

24.07.2026, 14:48

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Это законный военный объект для атаки.

Почему ВСУ атакуют склады Wildberries? Давайте посмотрим на факты.

Оборот объединенной компании Wildberries & Russ по итогам 2025 года достиг 6,1 трлн руб. (вырос на 49% по сравнению с предыдущим годом), а чистая прибыль составила 175 млрд руб. Кроме того, в интернете полно рекламы российских предприятий, торгующих через данный маркетплейс товарами военного и двойного назначения.

Это законный военный объект для атаки, который, кроме того, дает работу следующим категориям. Складской персонал и логистика: около 150–200 тыс. работников обеспечивают обработку товаров в крупных распределительных центрах. Пункты выдачи заказов (ПВЗ): более 150 тыс. человек работают напрямую с клиентами на выдаче товара. Партнеры и продавцы: маркетплейс объединяет более 1 млн селлеров, которые создают рабочие места для нескольких миллионов смежных специалистов, в числе которых также «ветераны СВО», то есть военные преступники.

Вывод: это законная цель для атак СОУ, которая предоставляет прямо и опосредованно услуги для российских вооруженных сил. Кроме того, в сети достаточно информации о том, что склады Wildberries используются для сборки и хранения ударных БПЛА.

Тарас Березовец, «Фейсбук»

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