Санкт-Петербург и Тверь в огне: горят гигантские склады Wildberries 1 24.07.2026, 7:55

Под удар дронов попали два ключевых логистических хаба.

В ночь на 24 июля российский Санкт-Петербург и Тверь подверглись массированной атаке дронов. Возникли масштабные пожары на двух складах. Некоторые секторы складов двойного назначения уничтожены полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.

Тверь

Примерно в 02:30 в пабликах появились кадры из Твери и области. Известно, что регион был под массированой атакой дронов.

После атаки очевидцы зафиксировали в Твери пожар. OSINT-паблики предполагают, что под удар мог попасть склад Wildberries, однако информация требует уточнений.

Местные власти ситуацию пока не комментировали.

Санкт-Петербург

Для Ленинградской области начиная с 23:15 была угроза применения дронов. Примерно в 03:30, если судить по публикациям видео, беспилотники долетели до Санкт-Петербурга.

Еще через некоторое время появились кадры, как дроны атакуют склад Wildberries. После этой атаки начался масштабный пожар.

При этом российские Telegram-каналы уточняют, что был атакован WB в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. Он находится за административной границей Питер, но его часто называют «склад Wildberries Санкт-Петербург».

В то же время паблик «Осторожно, новости» пишет, что была атакована промзона «Уткина Заводь», где расположены склады, включая склад компании Wildberries.

Но стоит отметить, что в OSINT-каналах на некоторых кадрах было видно столб дыма в двух местах.

OSINT-аналитики российского Telegram-канала Astra подтвердили атаки и пожары на двух складах Wildberries.

Позже стало известно, что горит логистический комплекс Wildberries по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе, 153.

Также подтвердилась информация о том, что был атакован и загорелся склад Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области.

Стоит отметить, что логистический комплекс Wildberries «Шушары» в Санкт-Петербурге - это один из крупнейших логистических хабов Wildberries на северо-западе России. В январе 2024 года склад был практически полностью уничтожен крупнейшим пожаром, после чего был восстановлен и вновь введен в эксплуатацию в 2025 году.

После восстановления его площадь составляет около 106000 м².

Местные власти ситуацию пока не комментировали, однако губернатор региона отчитался, что силы ПВО по состоянию на 4:30 уже якобы сбили 33 беспилотника.

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