Дубай придумал неожиданный способ заманивания туристов 1 24.07.2026, 7:35

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Инициатива уже вызвала немалый интерес.

Власти Дубая придумали способ, который должен помочь восстановить туристический поток после резкого спада из-за войны на Ближнем Востоке. Речь идет о денежном вознаграждении тем, кто заманит туриста.

Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что жителям эмирата обещают бонусы на сумму более 700 долларов, если они пригласят друзей или родственников приехать на отдых.

Программа A Dubai Invite

Так, Департамент экономики и туризма Дубая запустил программу A Dubai Invite, в рамках которой резиденты Объединенных Арабских Эмиратов могут получить пакет льгот стоимостью более 3 тыс. дирхамов (свыше 800 долларов или около 700 евро), если их друзья или родственники приедут в эмират как турист.

В пакете входят бесплатные проживания в отелях, скидки в ресторанах, билеты в туристические достопримечательности и другие специальные предложения.

Приглашенные гости должны быть нерезидентами ОАЭ, въехать в страну по туристической визе и прибыть в Дубай до 31 октября. Каждый резидент может получить до трех пакетов вознаграждений, а пользоваться ими можно до конца года.

Кризис из-за войны

Как отмечает The Guardian, программа стала ответом на резкое падение туристического потока. Несмотря на рекордные почти 20 млн туристов в 2025 году, в этом году туристическая отрасль Дубая переживает серьезный кризис после эскалации войны между США, Израилем и Ираном, охватившей регион Персидского залива.

По данным издания, после иранских ракетных и беспилотных атак в феврале, во время которых были повреждены международный аэропорт Дубая и известные гостиницы, город лишился репутации безопасного туристического направления.

Из-за этого значительно сократилось количество международных рейсов, а отели столкнулись с большими потерями. Некоторые заведения временно закрылись или перенесли в этот период масштабные реконструкции.

Параллельно государственной программе туристический бизнес также начал стимулировать спрос. Часть отелей предлагает скидки до 45%, бесплатные ночи и другие акции для гостей.

Инициатива уже вызвала немалый интерес. По информации местных СМИ, только за первые 48 часов после запуска программы было подано более 10 тысяч заявок на участие.

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