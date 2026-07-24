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В Крыму атакован склад Wildberries: возник огромный пожар

  • 24.07.2026, 8:54
  • 2,134
В Крыму атакован склад Wildberries: возник огромный пожар

Сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован.

В ночь на 24 июля оккупированный Крым массировано атаковали дроны. В результате атаки уже известно о пожаре на складе Wildberries.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.

Согласно публикациям, угроза применения дронов возникла еще вечером, после 22:20. Спустя час взрывы прогремели сразу в нескольких городах.

В частности, было громко в Севастополе, в Феодосии мог быть прилет в районе порта, а в Симферополе было видно пожар в районе ГРЭС (вероятно, могла быть атакована ТЕЦ).

Позже, после 01:00 в OSINT-пабликах массово стали распространяться кадры с пожаром на складе Wildberries в Симферополе. Возгорание подтверждали непосредственно авторы видео. На кадрах было видно, что возник огромный пожар, а также были вспышки, похожие на салют.

Вскоре атаку косвенно подтвердили в самой компании, заявив, что эвакуировали персонал.

«Сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», - написали в пресс-службе WB после атаки.

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