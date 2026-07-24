В Беларуси ввели изменения по постановке на профучет 24.07.2026, 8:57

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Милиция будет передавать работодателям данные.

В Беларуси расширили перечень граждан, которых органы внутренних дел смогут поставить на профилактический учет. В него включили людей, вышедших из лечебно-трудовых профилакториев, а также приговоренных к штрафу, если для его взыскания возбудили исполнительное производство. Соответствующий закон «Об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений» от 20 июля подписал Александр Лукашенко, документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Сведения о гражданах, состоящих на профучете, милиция сможет направлять в службы занятости, государственные организации здравоохранения, органы образования, а также по месту работы или учебы. Работодателям предписано проводить с такими сотрудниками «профилактические мероприятия» и «рассматривать их поведение в коллективе».

Неработающих граждан, поставленных на учет, обяжут являться в службу занятости в течение пяти рабочих дней после получения направления от милиции. После выдачи направления на работу они должны будут в течение двух рабочих дней прийти на переговоры с нанимателем, а при необходимости — пройти медицинский осмотр.

За невыполнение этих требований без уважительной причины предусмотрен штраф до 10 базовых величин (сейчас 450 рублей). При повторном нарушении в течение года могут назначить штраф от двух до 15 базовых величин (от 90 до 675 рублей), общественные работы или административный арест.

Закон также меняет порядок постановки на учет за домашнее насилие. Основанием станут два и более таких случая в течение года, после которых человека привлекли к административной ответственности либо суд прекратил дело в связи с примирением сторон.

Досрочно снять с учета человека, совершившего домашнее насилие, смогут не ранее чем через шесть месяцев. Для этого он должен работать или учиться, пройти коррекционную программу и не допускать новых случаев насилия. Кроме того, потребуется письменное согласие совершеннолетнего пострадавшего.

Основные изменения, касающиеся профилактического учета и ответственности за нарушение его требований, вступят в силу через три месяца после официального опубликования закона.

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