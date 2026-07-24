Признание Соловьева Телеграм-канал «Запретное мнение»

24.07.2026, 9:45

Владимир Соловьев

А начинали с «Киева за три дня».

Пропагандист Соловьев призвал готовиться к украинским ударам по российской энергетике осенью и зимой, а жителей приграничных районов – заранее переселять вглубь страны.

По его оценке, речь может идти о 200–400 тысячах человек из Курской и Брянской областей, а также оккупированных территорий Украины.

В качестве направлений он предложил Урал, Поволжье и Дальний Восток.

Вот так выглядит пятый год «блистательной специальной военной операции».

Начинали с «Киева за три дня».

Продолжали окопами под Белгородом.

Дошли до телевизионного совета россиянам собирать вещи и осваивать гектар где-нибудь под Хабаровском.

Особенно трогательно слышать это от «хлопотливой карлицы».

Мерзавца, который годами требовал бить по украинской инфраструктуре, угрожал сносить украинские города «квартал за кварталом» и объяснял уничтожение чужого мирного быта военной необходимостью.

Пока без света и воды оставались украинцы, в студии сияли люстры и говорили о стратегическом давлении.

Теперь разжигатель войны предполагает, что осенью аналогичная логика может прийти в РФ, – и внезапно обнаруживает мирных жителей, энергетику и тяжелые условия.

Оказывается, когда ракета летит в украинскую подстанцию, это «достижение целей».

Когда же беспилотник приближается к российской – пора разрабатывать государственную программу переселения.

Впрочем, предложение вполне соответствует всей путинской политике.

Не убрать причину опасности, а вывезти население подальше от ее последствий.

Не закончить войну.

Не прекратить удары по чужим мирным городам.

Не признать, что перенос боевых действий на российскую территорию стал прямым результатом решения Кремля начать войну против суверенного государства.

Просто погрузить несколько сотен тысяч человек в автобусы и распределить по стране. РФ большая. Где-нибудь поместятся.

Заявление Соловьева важно не потому, что он стал гуманистом. Не стал.

Оно важна как признание.

Пропаганда начинает осторожно готовить аудиторию к тому, что следующая осень и зима могут оказаться тяжелыми уже не где-то «на дальних подступах».

Российская энергетика, транспорт и приграничные города становятся частью войны.

«Киллзона», по словам самого пропагандиста, расширилась до сорока километров, и гражданским там становится невозможно жить.

То, что еще недавно называли надежно защищенным тылом, постепенно превращается в территорию эвакуации.

И это уже невозможно полностью спрятать за словом «СВО».

Если из собственного региона предлагается вывезти сотни тысяч граждан, это не специальная операция где-то далеко.

Это война, пришедшая домой.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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