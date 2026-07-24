Переживет ли Россия зиму? 5 Виталий Шапран

24.07.2026, 10:20

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Улей опустеет, если «вырвать цветы».

На прошлой неделе стало известно, что «Норникель» консолидировал выпуск платиноидов в Мончегорске. Интересно, что Мончегорск – это город за полярным кругом, где зима начинается уже в октябре, а среднегодовая температура составляет минус 1,5 градуса.

Таких производств в РФ становится все больше. Помимо никеля, платины и меди в зоне вечной мерзлоты добывают, например, сжиженный газ. В случае ликвидации производственных мощностей в таких городах перед началом там зимы их восстановление растянется на 5–7 лет именно из-за сложных климатических условий, а города даже к следующему лету станут непригодными для жизни.

Наиболее интересным моментом станет изменение стратегии украинских ударов в связи со сменой акцентов: с ударов по Москве – на отдаленные регионы РФ. Незащищенные Норильск, Якутск, Сабетта и другие города являются неплохой мишенью для украинских БпЛА, дальность ударов которых демонстрирует явный прогресс.

Удары по отдаленным городам РФ в зонах с суровыми климатическими условиями, откуда российские олигархи, как пчелы, вытягивают прибыль в Москву, приведут к упадку федерального улья (Москвы). Хотя удары по Москве и имеют большое психологическое значение, перенос ударов Украины на отдаленные регионы будет означать прекращение существования РФ в тех формах, в которых она существует сейчас.

Если Украина изменит стратегию с учетом экономических уязвимостей РФ и привязкой этих уязвимостей к сложным климатическим условиям, то федерация не сможет пережить следующую зиму.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

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