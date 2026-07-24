Axios: США готовятся проголосовать за «адские санкции» против России 2 24.07.2026, 10:59

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Уже на следующей неделе.

Сенат США уже на следующей неделе может проголосовать за пакет санкций против России, который еще при жизни инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, сообщает Axios.

По данным источника, демократы дали понять своим республиканским коллегам, что готовы поддержать документ, в который президент Трамп в последний момент потребовал включить и Иран.

Как отмечает издание, принятие законопроекта стало бы редким примером двухпартийного согласия в Сенате, который значительную часть года провел в политических столкновениях.

Это также продемонстрировало бы, что лидер большинства Джон Тюн и лидер меньшинства Чак Шумер способны договориться за несколько недель до выборов – а это имеет немалое значение, ведь Сенату необходимо избежать уже третьего в этом году остановки работы правительства.

Стало известно, что вторничная церемония памяти в Капитолии в честь сенатора Линдси Грэма станет эмоциональным фоном для голосования по документу, который тот пытался довести до конца в последние дни своей жизни.

«Я с оптимизмом смотрю в будущее – думаю, в ближайшее время мы сможем сдвинуть дело с мертвой точки. Украина имеет инициативу на поле боя, а положение Кремля становится всё более шатким. Нам крайне важно действовать как можно быстрее», – заявила сенатор Джин Шахин, главная представительница демократов в Комитете Сената по иностранным делам.

Законопроект, под которым уже подписались более 60 сенаторов, дважды переделывали после внезапной смерти Грэма 11 июля. Сначала ставку вторичных тарифов снизили с 500% до 100% и ограничили действие документа – теперь Трамп сможет вводить тарифы не более чем против пяти стран. Впоследствии, 19 июля, президент США обратился с просьбой расширить законопроект, добавив в него Иран. Сенаторы, в свою очередь, учли этот момент, говорится в материале.

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