Toyota обновила оригинальный седан-кроссовер 24.07.2026, 11:43

Toyota Crown — нестандартный кросс-седан

Фото: Toyota

Авто получило полный привод и гибридные установки.

В США состоялась премьера новой Toyota Crown 2027. Нестандартный кросс-седан претерпел изменения в экстерьере и получил новую гибридную силовую установку.

Седан с повышенной проходимостью уже поступает на североамериканский рынок. Цена на Toyota Crown в США начинается с 41 640 долларов. Подробности о модели были опубликованы на официальном сайте японского автопроизводителя.

Внедорожный седан Toyota Crown сохраняет необычный дизайн, в котором выраженная «немецкая» линия и изогнутая крыша сочетаются с повышенным клиренсом и пластиковым защитным обвесом. Обновленную модель можно узнать по измененному заднему бамперу. Кроме того, расширена палитра цветов кузова (доступна и двухцветная окраска), предложены новые литые диски диаметром 19–21 дюйм, а также черный глянцевый декор.

Салон Toyota Crown 2027 не претерпел изменений, и на приборной панели, как и раньше, установлены два 12,3-дюймовых дисплея. В топовой версии Platinum расширили комплектацию: она включает проекцию на лобовое стекло, электроприводы сидений, рулевой колонки и крышки багажника.

Все седаны Toyota Crown — гибридные и полноприводные. Базовая модель получила 2,5-литровую силовую установку следующего поколения: её характеристики пока не раскрыты, но на новой Toyota RAV4 она развивает 239 сил. Топовая версия сохраняет 340-сильную гибридную установку с 2,4-литровым турбомотором.

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