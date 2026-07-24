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Экс-министр обороны США: Украина практически уничтожила Силы специальных операций армии России

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  • 24.07.2026, 12:21
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Экс-министр обороны США: Украина практически уничтожила Силы специальных операций армии России
фото: tass.ru

Российская армия самые существенные потери понесла в двух сферах.

Силы обороны Украины на данный момент уже практически полностью уничтожили Силы специальных операций ВС России. Такое заявление в интервью Independence Avenue Media сделал бывший министр обороны США Марк Эспер.

Эспер считает, что во время войны против Украины российская армия самые существенные потери понесла в двух сферах.

Во-первых, практически полностью уничтожены Силы специальных операций ВС России. Во-вторых, очень большие потери понесла «обычная» российская армия.

«Если говорить про качество личного состава, то они (т. е. Россия - прим. ред.) до сих пор не могут создать войска, способные вести современную маневренную войну. Они не могут воевать так, как это делают современные армии», - заявил бывший министр обороны США.

По мнению Эспера, если вдруг начнутся «столкновения» с армиями стран НАТО, то российские войска уступали бы им. Он добавил, что Украина способна усилить безопасность НАТО, так как ее армия сейчас является «самой боеспособной и опытной в Европе».

Эспер обратил внимание на то, что во время войны России против Украины очень серьезные потери получил российский военный флот, по крайней мере Черноморский.

Противовоздушные силы армии РФ сохранились, но они не могут отражать удары украинских ракет и дронов. Кроме того, в целом остаются в готовности российские стратегические силы.

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