В Кирове «Фламинго» поразили завод по производству ракет для армии РФ 13 24.07.2026, 9:59

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Новые подробности удара.

В российском Кирове после ракетной атаки горит завод по производству зенитных ракет для армии РФ, он находится более чем в 1000 км от границы с Украиной.

Как пишет Astra, утром 24 июля жители Кирова сообщили о взрывах и пожаре. Позже стало известно, что целью атаки стало Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК».

Предприятие выпускает продукцию военного, двойного и гражданского назначения, в том числе средства противовоздушной обороны, а также авиационные комплектующие. При этом завод обладает полным производственным циклом – от литейного и кузнечно-прессового производства до окончательной сборки и испытаний изделий.

Предприятие производит ракеты к ЗРК "Тор"

Коллаж УНИАН, скриншоты

Поо информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, завод специализируется на производстве зенитных управляемых ракет класса «земля-воздух», ракет-мишеней, катапультных кресел для спасения пилотов, авиационных грузоподъемных систем и лебедок и тому подобного. Предприятие привлечено к кооперации по производству зенитно-ракетных комплексов «Тор». Завод находится под санкциями США, Украины и других стран.

Соучредитель Fire Point Денис Штилерман опубликовал видео с запуском ракеты. Никакой подписи под видео нет, кроме смайлика. Впрочем, аналитики предполагают, что именно эта ракета ударила в завод «Авитек» в Кирове.

Позже в компании Fire Point официально подтвердили удар по заводу.

«В Кирове ракета FP-5 «Фламинго» поразила машиностроительное предприятие «АВИТЕК», входящее в концерн ПКО «Алмаз-Антей». АВИТЕК принимает участие в производстве ЗРК Тор, крылатых ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А, поставляя компоненты для их двигателей. Кроме того, завод производит производство, ремонт и модернизацию катапультных кресел К-36ДМ для истребителей Су-34 и Су-57», - говорится в сообщении.

В комментариях отмечают, что завод в Кирове расположен примерно в 1100 км от границы с Украиной по прямой. Это примерно на 200 км ближе, чем рекордный по дальности удар ракеты FP-5 «Фламинго» по Воткинскому ракетному заводу.

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