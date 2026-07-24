«Военная машина РФ превращается в пыль» 24.07.2026, 8:26

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Диктатор Владимир Путин ошибся.

Американский сенатор-республиканец от Пенсильвании Дэвид МакКормик заявил, что в войне против Украины российская «военная машина» превращается в пыль, а диктатор Путин ошибся.

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

МакКормик считает, что российский диктатор Владимир Путин ошибся, когда думал, что Украина падет после начала полномасштабного вторжения российский войск, а страны Запада сдадутся, не будут поддерживать Киев.

Сенатор обратил внимание на то, что наступление оккупационной армии России застопорилось, а российская «военная машины» превращается в пыль.

В качестве одного из примера он привел огромные потери армии РФ. По его данным, с 2022 года армия России потеряла в войне против Украины уже около 1,4 млн человек.

«Соединенные Штаты должны использовать свое преимущество. Именно так мы достигнем цели президента Дональда Трампа: мир через силу», - добавил сенатор.

Дэвид МакКормик стал сенатором США в январе 2025 года. Он представляет Республиканскую партию. В конце прошлого года он стал одним из соавторов двухпартийного законопроекта, внесенного в Сенат США, который предусматривает санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

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