The Economist: Удары по Wildberries привели к неочевидным последствиям для Кремля 24.07.2026, 9:09

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Атаки затронули практически всех жителей РФ.

Украинские удары по складам Wildberries и объектам топливной инфраструктуры принесли настоящее ощущение войны внутрь России и привели к заметному снижению доверия россиян к власти. Об этом говорится в статье The Economist.

По данным издания, атаки на нефтеперерабатывающие заводы, вызвавшие дефицит топлива, а затем удары по логистическим центрам Wildberries показали россиянам, что развязанная Кремлем война теперь напрямую затрагивает их повседневную жизнь. «Эти черные столбы дыма стали частью повседневной жизни», – рассказал журналу один из жителей Москвы.

Российский политолог Елена Панфилова отметила, что атаки на склады Wildberries затронули практически всех жителей страны: одних физически, других финансово, третьих психологически.

Сейчас продавцы маркетплейса массово сообщают в соцсетях о крупных убытках. При этом, как отмечает The Economist, за две недели до атак Wildberries изменила условия договоров с партнерами, исключив ответственность за ущерб, связанный с военными действиями.

Издание также приводит данные социологических опросов, согласно которым уровень удовлетворенности работой российского правительства, по информации ВЦИОМ, снизился с 45% в январе до 21% в июне.

По данным «Левада-центра», доля россиян, считающих, что страна движется в неправильном направлении, за год выросла с 17% до 35%.

The Economist отмечает, что большинство россиян хотели бы окончания войны. На этом фоне тактика государственных СМИ не освещать удары украинских БПЛА подрывают доверие к телевидению.

Несмотря на то что 56% граждан по-прежнему называют его основным источником информации, доверяют ему лишь 37%.

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