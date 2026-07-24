В России горит завод, производящий ракеты Х-101 и «Тор» 1 24.07.2026, 9:17

Появились первые кадры.

В российском Кирове 24 июля, по сообщениям мониторинговых каналов, был нанесен ракетный удар по заводу «Авиатек» — предприятию российского авиационно-оборонного комплекса. После атаки на территории предприятия вспыхнул пожар, над заводом поднялся густой черный дым.

Об этом сообщил мониторинговый канал Exilenova+.

Первые сообщения о ракетном ударе в Кирове появились около 07:05. Уже через несколько минут наблюдатели сообщили, что удар, по предварительным данным, пришелся по предприятию «Авиатек», а позже опубликовали фото и видео последствий.

По данным Exilenova+, ракета, вероятно, попала в одно из центральных зданий завода. Над предприятием поднялся черный дым, а позже мониторинговый канал сообщил, что пожар продолжается. Также отмечалось, что к месту происшествия выехали десятки машин скорой помощи.

Ракета, вероятно, попала в одно из центральных зданий завода

Фото: Exilenova+

«Авиатек» специализируется на производстве авиационного оборудования и продукции для оборонной промышленности РФ. На предприятии производят зенитные управляемые ракеты, ракеты-мишени, катапультные кресла и авиационные системы. Завод участвует в производстве ЗРК «Тор», ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А, поставляя компоненты для их двигателей.

Кроме того, предприятие производит, ремонтирует и модернизирует катапультные кресла К-36ДМ для истребителей Су-34 и Су-57. Завод находится под санкциями ряда стран.

По информации Exilenova+, эвакуация работников, по всей видимости, не проводилась, однако официального подтверждения этому нет. Последние опубликованные кадры свидетельствуют о том, что после удара предприятие продолжало гореть.

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