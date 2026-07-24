Совладелец Fire Point показал запуск ракеты «Фламинго» по российскому заводу «Авитек» в Кирове

Совладелец Fire Point показал запуск ракеты «Фламинго» по российскому заводу «Авитек» в Кирове1
- 24.07.2026, 10:30
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Видеофакт.
Главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал видео запуска ракеты «Фламинго» по российскому заводу «Авитек» в Кирове.
Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети X в пятницу, 24 июля.
Ранее Telegram-канал Astra сообщил, что утром 24 июля в российском Кирове прогремели взрывы, после чего на территории завода «Авитек» вспыхнул пожар. Это предприятие занимается производством зенитных ракет для армии РФ.
OSINT-аналитики установили, что речь идет о Вятском машиностроительном предприятии «Авитек», расположенном на Октябрьском проспекте в Кирове. По данным мониторингового канала Exilenova+, удар, предположительно, был нанесен ракетами «Фламинго». Зафиксировано попадание в одно из центральных зданий завода, где в момент атаки могли находиться сотрудники.
Предприятие «Авитек» находится под санкциями США, Украины и ряда других государств из-за своей роли в обеспечении российского военно-промышленного комплекса.
Согласно открытым данным, предприятие выпускает продукцию военного, двойного и гражданского назначения, в частности средства противовоздушной обороны, авиационные комплектующие, катапультные кресла для спасения пилотов и другое авиационное оборудование.
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, завод специализируется на производстве зенитных управляемых ракет класса земля-воздух и ракет-мишеней, а также участвует в производстве зенитных ракетных комплексов «Тор».