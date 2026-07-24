Украинские пограничники сорвали масштабный танковый прорыв РФ

Украинские пограничники сорвали масштабный танковый прорыв РФ1
- 24.07.2026, 11:28
Это произошло на Добропольском направлении.
На Добропольском направлении оккупанты предприняли одну из самых масштабных за последнее время попыток танкового прорыва, но были разгромлены. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Отмечается, что пограничники подразделения «Феникс» во взаимодействии с соседними подразделениями сорвали вражеский штурм.
«Бойцы «Феникса» уничтожили 9 танков, 2 бронемашины, 3 установки «Град» и ликвидировали несколько десятков оккупантов. Вся эта бронированная «величественность» осталась догорать среди полей и насаждений Донецкой области», - говорится в сообщении.
На видео, размещенном ГПСУ, словно в игре, украинские беспилотники поочередно уничтожают бронетехнику врага и российских военных на мотоциклах.