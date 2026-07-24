Тренер Соболенко рассказал, почему в Беларуси нет топ-теннисистов среди мужчин 4 24.07.2026, 12:22

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Арина Соболенко

Антон Дубров выделил две основные причины.

Антон Дубров, работающий с первой ракеткой мира Ариной Соболенко с 2020 года, поделился своим видением причин низкого уровня мужского тенниса в стране. Своим мнением белорусский специалист поделился в интервью sport5.by.

По его словам, ключевая проблема — острая нехватка конкуренции внутри страны.

«Да, бывают такие единичные истории. Максим Мирный тоже в свое время начинал здесь, а потом в 13 лет переехал в США, где уровень конкуренции был совсем другим», — отметил Дубров, добавив, что добиться успеха можно и оставаясь в Беларуси, но для этого требуются куда большие вложения — прежде всего в частые выезды и попадание в конкурентную среду.

В качестве показательного примера тренер привел теннисные школы Испании и Италии, где, по его наблюдениям, дети берут ракетки в руки буквально с малых лет, а более состоятельные семьи могут позволить себе чаще возить их по турнирам. Там даже в соседней деревне может проходить профессиональный турнир — а значит, серьезная конкуренция сопровождает игрока буквально с первых шагов и подтягивает его уровень наверх.

При этом Дубров обратил внимание, что в последние годы выезжать на зарубежные турниры из Беларуси стало заметно сложнее и дороже, чем прежде.

Отдельно тренер затронул тему поиска и привлечения спонсорских средств — по его словам, это один из аспектов, который белорусскому теннису стоило бы серьезно улучшить.

«Первая важная часть — вложить их именно в тренерский процесс. Очень многие ребята уезжают, а у тренеров не всегда есть возможность развиваться, черпать новую информацию», — подчеркнул Дубров.

По его мнению, приоритетом должно стать развитие именно тренерского корпуса — чтобы уже с самого раннего возраста, а затем и в подростковом, наставник четко понимал, что и с какой целью он делает в работе с юным спортсменом.

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