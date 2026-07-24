За счет чего живет Москва? 1 Валерий Пекар

24.07.2026, 13:27

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Неравенство здесь измеряется не деньгами, а столетиями.

Население Москвы составляет 13 миллионов человек, хотя сама она производит очень мало. Город живет за счет выкачивания средств из регионов с развитой добывающей или перерабатывающей промышленностью, используя механизмы колониальной эксплуатации. Одним из таких механизмов является «колониализм штаб-квартир»: центральные офисы региональных компаний регистрируются в Москве, и уплачиваемые ими налоги полностью проходят мимо местных бюджетов. В результате в богатейших регионах РФ царит ужасающая бедность, а Москва выделяет им средства в виде субсидий, утверждая при этом, что регионы не умеют зарабатывать и живут исключительно за ее счет.

Таким образом, сама Москва не производит практически ничего, кроме колониальной политики, обеспечивающей ей уровень жизни, в разы превышающий уровень жизни в добывающих, промышленных или аграрных регионах. В Москве живут колониальные чиновники и их многоуровневая обслуга — от массажистов и поваров до университетских профессоров. По сути, это имперский двор, ханская ставка, удовлетворяющая пирамиду потребностей столицы.

Она все ввозит извне и ничего не вывозит наружу, поглощая блага и ничего не производя (огромные объемы промышленного производства Москвы, отраженные в статистике, — это на самом деле учет производства товаров в колониальных регионах местными компаниями, зарегистрированными в столице). Это не постиндустриальная экономика услуг, поскольку все услуги потребляются внутри.

В то же время местные жители гнушаются работой, соответствующей низшим ступеням пирамиды потребностей, поэтому столица привлекает огромное количество рабочей силы (до 3 млн человек из 13, причем значительная часть — нелегалы). Москвичи ненавидят мигрантов и в то же время не могут без них обойтись.

Если (когда) в РФ начнутся центробежные процессы, потоки колониальных денег начнут иссякать, и то же самое произойдет с товарами. Население будет разбегаться с пугающей скоростью (подобно тому, как в период между 1917 и 1920 годами население Москвы сократилось почти вдвое), устремляясь туда, где есть хоть какая-то еда. Мигранты будут возвращаться домой или пытаться создать устойчивые хозяйственные поселения на местах проживания прежних господ — как это неоднократно случалось в истории после падения имперских столиц.

Иными словами, Москва снова «похорошеет», а природа очистится. Не думаю, что без колониальной системы город способен устойчиво прокормить более пары миллионов человек.

Теперь вопрос в том, чтобы мы дожили до этого времени и смогли посмотреть.

P.S. Давайте разберемся с ключевыми возражениями.

1. Говорят, что все столицы забирают бюджетные средства у регионов. Это не так. Например, в Украине до недавнего времени действовала реформа децентрализации, благодаря которой бо́льшая часть средств оставалась в местных бюджетах. Именно таковы европейские стандарты, и децентрализация входит в пакет евроинтеграции.

2. Говорят, что столицы ничего не производят. Это не так. Представим, что крупнейшие мировые столицы лишили их столичного статуса — то есть перевели чиновников в другое место. Как вы думаете, останется ли Париж мировым туристическим центром? А Лондон — финансовым? А Токио? Рим? Пострадают лишь искусственно созданные столицы, вроде Вашингтона.

3. Говорят, что все столицы регистрируют у себя центральные офисы. Во-первых, это не так даже в Украине: например, центральный офис и регистрация ПриватБанка находятся в Днепре. Огромное количество местных компаний зарегистрировано по месту своего фактического нахождения. И тем более это не так в такой большой стране, как США. Ни одна из американских компаний, которые придут вам на ум, не перенесла свой офис из места своего фактического базирования.

3.1. Одно дело, когда национальная сеть имеет филиалы во всех городах, включая столицу, и регистрирует в столице центральный офис. И совсем другое дело, когда региональная компания, у которой все активы сосредоточены в определенном регионе, регистрируется в столице. А в РФ дело обстоит именно так.

4. Говорят, что я забыл о современной постиндустриальной экономике услуг. Нет, я не забыл — об этом там сказано, хотя не все дочитали до того места. Но есть разница. Есть город, который производит значительный объем услуг на экспорт и на «внутренний экспорт», — например, Лондон или Сан-Франциско. А есть город, который производит услуги преимущественно для своих жителей и тут же, внутри, их потребляет.

4.1. Говорят, региональные элиты покупают услуги, производимые в Москве. Но ведь это часть колониальной политики: региональные чиновники и предприниматели вынуждены ездить в Москву, жить там в гостиницах, питаться в ресторанах, чтобы встречаться с чиновниками имперского двора. Если бы не столичный статус, вряд ли они поехали бы посмотреть на Василия Блаженного.

5. Говорят, что именно в Москве расположены научные организации, разрабатывающие вооружение. Совершенно верно. Именно этот сегмент и является причиной того, что я добавил слово «почти» во фразу «Москва почти ничего не производит».

6. Пишут, что деньги всегда аккумулируются в столице. Но здесь прекрасно ответил Михаил Росул: типичные финансовые столицы капитализируют рыночные финансы, R&D и инновации, способствующие росту бизнеса, тогда как имперская столица капитализирует искусственную правовую монополию — не благодаря уникальному качеству финансовых услуг, а вследствие чисто административного перетока капитала в рамках «штаб-квартирного колониализма».

Таким образом, если устранить принудительную централизацию потоков и обязательство обслуживаться в госбанках метрополии, эти мегаполисы мгновенно утратят свой «постиндустриальный» статус, поскольку за ним не стоит глобально конкурентоспособная база знаний и услуг. Иными словами, давайте научимся различать фискальный федерализм и имперскую экстракцию. Спасибо, Михаил.

7. Многие читатели недооценивают разрыв в уровне жизни между Москвой и регионами РФ, поскольку никогда не видели подобного в Украине. Действительно, нам трудно даже представить себе такое. Неравенство здесь измеряется даже не деньгами, а столетиями.

Валерий Пекар, «Фейсбук».

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