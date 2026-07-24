В Беларусь возвращается летняя погода
- 24.07.2026, 14:16
В понедельник ожидается до +32°C.
В субботу днём на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы.
Ночью +8…+14 °C, днём +20…+26°C.
В воскресенье преимущественно без осадков. Ночью +8…+15 °C, днём +22…+29 °C.
В понедельник, 27 июля, преимущественно без осадков, только утром и днём в основном по западной половине пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди и грозы.
Ночью +10…+17 °C, днём +25…+32 °C, в западных и северных районах +20…+24 °C.