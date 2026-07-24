Российская армия на бензиновом лимите Телеграм-канал «Сито Сократа»

24.07.2026, 14:39

Путинская модель войны исчерпана.

На фоне обострившегося кризиса с обеспечением российской армии горючими и смазочными материалами официальные заявления Владимира Путина об устойчивом состоянии экономики воспринимаются гражданским населением вовсе не как попытка успокоения, а как циничное издевательство. «СВО», которая изначально задумывалась как демонстрация колоссальной ресурсной базы государства, наглядно доказала ее полное исчерпание.

Системный топливный кризис, охвативший ключевые отрасли страны, является прямым неизбежным следствием продолжения военных действий, в связи с чем исправить сложившуюся катастрофическую ситуацию возможно исключительно путем полного прекращения войны.

Текущая проблема с обеспечением армейских подразделений горючим давно вышла за рамки локального логистического сбоя, поскольку приобрела характер глубинного системного кризиса всего государственного управления. В тот момент, когда представители партии «Единая Россия» публично призывают гражданских лиц не реагировать на отсутствие бензина подобно обиженным подросткам и сохранять безоговорочную электоральную лояльность, острая нехватка топлива трансформировалась из внутриэкономической проблемы гражданского сектора в ключевой фактор, напрямую ограничивающий боеспособность войск.

Положение, когда крупнейшая нефтяная держава, получающая сверхдоходы от экспорта энергетических ресурсов, оказывается совершенно неспособной снабдить горючим собственную армию, свидетельствует не о временных накладках, а об сломе ресурсной и управленческой модели затяжной военной кампании.

Установление жесткого лимита в размере 20 топлива в сутки на одну единицу техники открыто доказало неспособность органов материального и технического обеспечения Министерства обороны выполнять базовые функции.

Необходимость ручной доставки воды, продовольствия и боеприпасов военнослужащими на расстояние до 11 километров из-за отсутствия заправленного автотранспорта переводит боевые действия на архаичный уровень снабжения, который абсолютно не соответствует характеру современной маневренной войны и полностью обнуляет боевую устойчивость частей, лишая их возможности проведения эвакуации раненых.

В условиях жесткого топливного голода повсеместно формируется порочная практика, в рамках которой финансовые расходы на приобретение горючего принудительно перекладываются на военнослужащих низшего звена. По причине того, что рыночная стоимость топлива в прифронтовой зоне стремительно взлетает до 200, а то и 300 рублей за литр, личный состав вынужден ежемесячно тратить от 50 до 70 тысяч рублей из собственного денежного довольствия ради закупки бензина для генераторов, которые обеспечивают устойчивую связь и жизнедеятельность позиций. Государство, начавшее масштабную военную операцию, ныне фактически перекладывает тяжелейшие издержки ее ведения на плечи рядовых солдат.

Наряду с тотальным дефицитом горючего в зоне ведения боевых действий фиксируется критическое падение качества поставляемой продукции. Военнослужащие прямо характеризуют поставляемые горючие и смазочные материалы как суррогат, применение которого приводит к регулярным поломкам двигателей и снижению боеспособности военной техники. При этом личный автотранспорт, генераторные установки и иное оборудование, активно задействованное для выполнения боевых задач, вообще остаются без централизованного снабжения, что усугубляет общий кризис.

Неспособность наладить бесперебойное снабжение войск горючим отражает системную деградацию государственного управления и полное исчерпание возможностей экономики. Кремль фактически лишает армию базовых условий для ведения военных действий, что превращает затяжную операцию в демонстрацию стратегической несостоятельности. Топливный кризис становится ярким показателем того, что ресурсная модель войны исчерпана и больше не обеспечивает устойчивости ни фронту, ни тылу.

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