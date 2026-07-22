Российские военные на фронте начали страдать от топливного кризиса 1 22.07.2026, 20:49

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Удары ВСУ вывели из строя крупнейшие российские НПЗ.

Топливный кризис, вызванный украинскими ударами по НПЗ, добрался и до фронта. Об этом «Верстке» рассказали российские военные. У них возникают проблемы с заправкой личных машин и генераторов — бензин для них часто приходится покупать за свой счет по завышенной из-за кризиса цене. Отдельные военные жалуются на введение топливных лимитов даже для военной техники.

Имена собеседников изменены по их просьбе.

«Чем дальше, тем хуже»

«Да, с бензином жопа полнейшая, — говорит военный Никита, — выделяется всем мало, бензина катастрофически не хватает». Если раньше топливо брали в том количестве, которое требовалось для выполнения задач, то теперь лимит — не более 20 литров на машину в сутки, сетует он. При этом ГСМ от армии выделяют исключительно на машины с «черными номерами», выполняющие боевые задачи, добавил военный.

Несколько других собеседников «Верстки» также отметили сокращение объемов поставки топлива. Мобилизованный Петр оценил это снижение в 30%. Коснулось оно и боевых машин, и подвозящих боекомплект и продовольствие, отметил военный.

С более масштабными последствия топливного кризиса столкнулся Михаил с Запорожского направления. Если раньше на позицию доставляли около 20 литров бензина, то теперь — «когда 15, когда 10 нахрен привозят», жалуется он. В результате ему с сослуживцами за подвозом — будь то еда, бензин или вода — приходится ходить пешком за 11 километров. Он не понимает, как в такой ситуации воевать дальше. «Чем дальше, тем хуже», — жалуется Михаил.

Военный Олег также сталкивался с перебоями в поставках топлива. «То подвести не могут, то закончилось, долго доходит новое, ну и так далее», — сказал он, оговорившись, что сам технику не заправляет.

Лишь трое из десяти опрошенных военных ничего не сказали о проблемах с ведомственными поставками топлива. Военный Андрей заверил, что с бензином на фронте все «нормально». «Снабжают по заявкам сколько заказываем… Рядом пацаны стоят, тоже говорят все хорошо», — отметил он.

Военный Максим описал ситуацию с топливом и вовсе как стабильную: ему каждые два дня привозят по 20 литров бензина на расчет из двух человек, — этого хватает на заправку и мотоциклов, и генераторов. Лишь иногда приходится самим покупать топливо. Максима не устроило другое — качество бензина от Минобороны. Он «какой-то желтый, не такой чистенький как на заправке», объяснил военный.

«Да все есть. Но только на военную технику. На свою не купить», — сказал «Верстке» про ситуацию с топливом для военной техники военнослужащий Иван. Топливо одалживают друг у друга и продают его местным жителям по цене от 350 рублей (почти 13 белорусских рублей) за литр. Правда, раньше, передает Иван слова сослуживцев, «ГСМ воровали тоннами», теперь же ситуация изменилась — стали меньше ездить.

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