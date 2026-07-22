Пожары на российских складах Wildberries видны из космоса 22.07.2026, 21:06

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Появились спутниковые снимки.

Стали известны последствия ударов ВСУ по логистическим центрам Wildberries в Краснодарском и Ставропольском краях РФ.

Спутниковые снимки пожаров публикует российская служба «Радио Свобода».

Первый спутниковый снимок пожара на складе Wildberries в Невинномыске Ставропольского края сделан в 11:05 по местному времени.

Невинномыск Ставропольского края РФ

Фото: censor.net

Также «Радио Свобода» показала снимки из космоса пожара на складе Wildberries в Краснодаре. Судя по фото, огонь мог охватить вагоны на расположенной рядом со складом железнодорожной станции «Краснодар – Сортировочный». Более точной оценке ущерба мешает облачная погода.

Спутниковые снимки пожаров на складах Wildberries в Краснодаре

Фото: censor.net

Фото: censor.net

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