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Пожары на российских складах Wildberries видны из космоса

  • 22.07.2026, 21:06
  • 1,236
Пожары на российских складах Wildberries видны из космоса

Появились спутниковые снимки.

Стали известны последствия ударов ВСУ по логистическим центрам Wildberries в Краснодарском и Ставропольском краях РФ.

Спутниковые снимки пожаров публикует российская служба «Радио Свобода».

Первый спутниковый снимок пожара на складе Wildberries в Невинномыске Ставропольского края сделан в 11:05 по местному времени.

Невинномыск Ставропольского края РФ
Фото: censor.net

Также «Радио Свобода» показала снимки из космоса пожара на складе Wildberries в Краснодаре. Судя по фото, огонь мог охватить вагоны на расположенной рядом со складом железнодорожной станции «Краснодар – Сортировочный». Более точной оценке ущерба мешает облачная погода.

Спутниковые снимки пожаров на складах Wildberries в Краснодаре
Фото: censor.net
Фото: censor.net
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