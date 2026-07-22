Стала известна дата суда над другом Лукашенко 22.07.2026, 20:33

Николас Мадуро и Александр Лукашенко

фото belta.by

Слушания по делу Николаса Мадуро и его жены начнутся в следующем году.

Суд в Нью-Йорке 22 июля утвердил начало слушаний по существу по делу Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес на 1 июня 2027 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Судья Элвин К. Хеллерстайн назначил дату суда по просьбе адвокатов обеих сторон. Николас Мадуро и его жена Силия Флорес не выступали на 15-минутном слушании. Оба ранее заявили о своей невиновности.

Адвокат защиты Барри Поллак заявил, что будет добиваться прекращения дела, поскольку Мадуро как глава суверенного государства должен обладать иммунитетом от судебного преследования.

Мадуро предъявлены обвинения по четырем пунктам, включая сговор с целью ведения наркотерроризма и сговор с целью ввоза кокаина. В случае признания виновным ему может грозить пожизненное заключение.

Напомним, 3 января 2026 года американские военные провели рейд в венесуэльском Каракасе и захватили Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. С тех пор они находятся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com