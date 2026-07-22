Около Каменецкой башни поставили огромный кошелек с пятирублевой купюрой 2 22.07.2026, 21:14

Фотофакт.

У Каменецкой башни появилась новая арт-композиция «Исторический кошелек». Ее создали в виде большого портмоне с купюрой номиналом 5 рублей, которая выглядывает изнутри, а также с монетами, которые как будто бы высыпались из этого кошелька. Высота объекта составляет 2,5 метра, пишет Blizko.by.

Это один из подарков городу к 750‑летию Каменца. К такой идее подтолкнуло наблюдение, что туристы часто фотографируются около Каменецкой башни с пятирублёвой купюрой, на которой с одной стороны изображено это историческое сооружение.

Теперь у гостей города появилась возможность сделать фото уже с большой пятирублёвой купюрой.

Основные мероприятия по случаю 750‑летия Каменца пройдут 25 июля. На стадионе «Колос» состоится футбольный матч с участием звезд белорусского футбола и команды звёзд Бреста, а по всему городу будут работать тематические площадки.

Около стен башни посетителей познакомят с эпохой Средневековья: там выступят рыцарский клуб, ансамбль гусляров и оркестр средневековой музыки. Также будут организованы выставка достижений Каменецкого района, городок мастеров, ярмарки ремёсел, фуд-корты, выставка военной техники и детские развлекательные зоны.

Праздничная программа на главной сцене начнется в 14:00 театрализованной исторической реконструкцией. После состоятся торжественная церемония, концерт, проекционное шоу на стенах башни, фейерверк и дискотека.

Завершится юбилейная программа 26 июля семейным футбольным праздником «Папа, мама, я — футбольная семья», который организует Белорусская федерация футбола.

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