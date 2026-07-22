Белорусский банкир возглавил национальную платежную систему Узбекистана
- 22.07.2026, 22:17
Когда-то Александр Сотников развивал «Белкарт».
Национальная платежная система Узбекистана HUMO назначила своим новым председателем правления Александра Сотникова. Об этом компания сообщила 21 июля 2026 года.
До этого, с мая 2026 года, Александр Сотников работал в HUMO первым заместителем председателя правления. Он отвечал за ключевые направления деятельности компании и реализацию стратегических проектов по развитию национальной платежной инфраструктуры в Узбекистане.
Сотников — специалист в области платежных технологий, цифрового банкинга и развития национальных платежных систем. Он имеет более 25 лет профессионального опыта.
До перехода в HUMO Александр Сотников занимал руководящие должности в банковской и платежной сферах Беларуси. Он возглавлял ОАО «Банковский процессинговый центр» — крупнейший процессинговый центр страны и оператора национальной платежной системы «Белкарт». Также Сотников работал заместителем председателя правления Белгазпромбанка и в Национальном банке Беларуси, где участвовал в развитии национальной платежной инфраструктуры и внедрении современных цифровых финансовых сервисов.
HUMO — национальная платёжная система Узбекистана и один из важных элементов финансовой инфраструктуры страны. Она объединяет банки, бизнес и миллионы пользователей, обеспечивая развитие современных платежных технологий и цифровых финансовых сервисов.
По словам Сотникова, одной из главных причин присоединиться к HUMO стали амбициозные планы компании и ее стремление к технологическому развитию. Среди наиболее перспективных направлений он отметил развитие интеграции между платёжными системами, использование искусственного интеллекта и расширение международного сотрудничества.
Под руководством Александра Сотникова HUMO планирует продолжить развитие современной платежной экосистемы, внедрять новые технологические решения, расширять международные партнерства и делать цифровые финансовые услуги более доступными для жителей, банков и предприятий Узбекистана.