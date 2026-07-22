Соболенко назвала голливудскую актрису, которая могла бы сыграть ее в кино

Соболенко назвала голливудскую актрису, которая могла бы сыграть ее в кино2
- 22.07.2026, 22:06
Белоруска выбрала лауреата премии «Оскар».
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала в интервью на YouTube-канале Firt&Red о желании попробовать себя в кино.
У нее уже было предложение сняться в одном фильме с австралийской актрисой Ребел Уилсон. Она болельщица тенниса.
– Ее продюсер предложил сняться в фильме про теннис – с ее и моим участием, - сказала Арина. – Но съемка должна была проходила в Австралии два-три месяца, а я там столько не бываю. Это просто физически невозможно. Но предложение было, и я очень хотела.
Арина предполагает, что у нее могло бы получиться.
– До всех больших контрактов я вообще не верила в себя как в актрису. Но после множества съемок я научилась переключаться и включать режим «так себе актрисы», – с иронией заметила Арина. – Интересно было бы попробовать, но иллюзий я не питаю.
Еще первая ракетка предположила, кто бы ее мог сыграть в кино. И это голливудская актриса Шарлиз Терон, лауреата премии «Оскар». Она, кстати, бывает на Уимблдонском турнире.