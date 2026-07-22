«Многие проснутся банкротами»: россияне начали умолять закончить «СВО» 2 22.07.2026, 13:49

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После ударов по Wildberries.

Многие жители России заявили о необходимости остановить «СВО» (так кремлевская пропаганда называет войну против Украины) в связи с тем, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries затронули их лично. Об этом пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей и мессенджеров.

В социальных сетях россияне жалуются на удары украинских дронов по складам маркетплейса Wildberries. Это крупнейший в России маркетплейс, но его используют для обеспечения российского ВПК подсанкционными комплектующими для дронов и навигационным оборудованием, в связи с чем он является законной целью для ВСУ.

«Мне кажется, это все. Многие сегодня проснутся банкротами, потому что склад в Краснодаре сгорел. Что делать? Непонятно. Не знаю, что делать», – отреагировал один из россиян на удары по Wildberries (осторожно, во многих видео присутствует ненормативная лексика!).

Пользователи соцсетей говорят о том, что на складах Wildberries в Краснодаре и в Невинномысске (Ставропольский край) хранилось огромное количество товаров.

Эти логистические комплексы, которые ВСУ атаковали в ночь на 22 июля, на момент написания данной новости продолжали гореть. Продавцы, работающие с Wildberries, утверждают, что компания не будет компенсировать им уничтоженные товары. Продавцам придется самим разбираться со своими проблемами.

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