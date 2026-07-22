Банкротится один из застройщиков 22.07.2026, 13:59

С ним связана история с возведением крупного объекта в Минске.

В Минске банкротится строительная компания «Интехнострой инвест». Информация об этом появилась на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве, заметило «Зеркало».

Экономический суд Минска 13 июля этого года открыл производство по делу о банкротстве и запустил конкурсное производство в отношении компании «Интехнострой инвест». Это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также кредиторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

Эта компания сама обратилась в суд, чтобы ее признали банкротом. У нее накопились долги чуть более чем на 504 тысячи рублей, в том числе по налогам и другим обязательным платежам в госбюджет.

«Интехнострой инвест» появилась в июле 1995 года. С ней связана история с отменой строительства в Минске крупного объекта. Эта компания, как ранее планировалось, вместе с фирмой «Совавто Инвест» будут возводить крытый круглогодичный лыжный комплекс в столице. Однако позже планы властей столицы изменились. Эти компании взамен этого объекта по разрешению Лукашенко получили право застроить многоэтажным жильем участки на Захарова, Железнодорожной и Ваупшасова в Минске. Но позже инвестором строительства стала фирма «СкиСтройИнвест», к которой перекочевали и эти три участка.

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