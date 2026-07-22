Драпатый сделал заявление о новом начальнике Генштаба ВСУ
- 22.07.2026, 14:47
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Новый главком впервые отреагировал на решение Зеленского.
Новый начальник Генерального штаба ВСУ Игорь Скибюк - человек, на которого можно положиться в самых сложных обстоятельствах и чьи решения заслуживают доверия.
Об этом заявил новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, сообщает Charter97.org со ссылкой на его сообщение в Facebook.
22 июля Драпатий объявил, что приступает к исполнению обязанностей Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
«Начальником Генерального штаба в моей команде будет генерал-майор Игорь Скибюк, бывший командующий ДШВ. Благодарю Президента Украины за поддержку этого решения», - заявил главком ВСУ.
По словам Драпатого, со Скибюком они познакомили еще в 2022 году. Это произошло на Юге Украины. Именно тогда они вместе с одним командным пунктом руководили операцией по освобождению Херсонщины.
«С того времени знаю его как командира, которому можно доверять в сложных обстоятельствах и полагаться на его решения, опыт и внутренние принципы», - подчеркнул Драпатый.
Главком также обратил внимание на то, что именно в период командования Скибюка Десантно-штурмовыми войсками выросли сильные командиры, в частности Олег Апостол, Дмитрий Волошин, Евгений Ласийчук, Святослав Заец, Эмиль Ишкулов, Андрей Ткачук и многие другие.