Жителям Краснодара рекомендовали не выходить на улицу и носить респираторы после удара по складу Wildberries 2 22.07.2026, 14:55

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В российском городе ввели еще ряд ограничений.

Жителей Краснодара призвали не выходить на улицу без необходимости и пользоваться респираторами из-за пожара на складе Wildberries, который вспыхнул после атаки украинских беспилотников. С таким обращением выступило региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство также рекомендовало не открывать окна, чаще проводить влажную уборку в помещениях, промывать глаза, нос и горло, больше пить и отказаться от курения и ношения контактных линз. При возникновении симптомов острого заболевания, обострения хронических болезней, появлении одышки, кашля и бессонницы горожанам посоветовали незамедлительно обратиться к врачу.

В ночь на 22 июля украинские дроны атаковали два крупных логистических центра Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Оперативный штаб Краснодарского края сначала опубликовал видео горящего склада, над которым поднимаются клубы дыма, уточнив, что в тушении пожара задействованы более ста человек и планируется привлечь вертолет. Однако затем публикацию удалили, обратили внимание «Осторожно, новости». До этого украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в подмосковной Электростали и Котовске в Тамбовской области. Погибли восемь человек, около 80 пострадали. В результате ударов также возникли сильные пожары.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаки ВСУ на объекты российского маркетплейса, назвав их «дальнобойными санкциями». Он также заявил, что логистические центры были задействованы «в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением». В конце июня украинский президент утвердил для Службы безопасности Украины «40-дневную операцию влияния» на Россию «с целью добиться прекращения войны». Что под этим подразумевается, он не уточнил, но упомянул «план дальнобойных санкций».

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