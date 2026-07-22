Новая атака дронов на склады Wildberries: компания сообщила о последствиях 1 22.07.2026, 11:56

На местах была проведена эвакуация сотрудников.

В ночь на 22 июля были атакованы логистические центры маркетплейса Wildberries в Краснодаре (Краснодарский край) и Невинномиске (Ставропольский край РФ). По предварительным данным компании, в результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщила основательница Wildberries и глава компании «РВБ» Татьяна Ким.

По её словам, компания совместно с профильными службами устраняет последствия атаки, а на местах была проведена эвакуация сотрудников.

«По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь», — сообщила Ким.

Wildberries — крупнейший российский маркетплейс, а его логистические центры используются для приемки, хранения, сортировки и доставки товаров продавцов.

Ранее Ким сообщила, что после завершения оценки состояния логистического комплекса в Котовске (Тамбовская область РФ) 23 июля склад вновь начнет принимать поставки, а товары, находившиеся на нем, вернутся в продажу.

Кроме того, в ближайшее время компания планирует обновить отчеты на портале продавцов, чтобы правильно отобразить товары, которые находились на складе в Электростали (Московская область РФ). Также в Wildberries заявили, что после оценки последствий сообщат о порядке компенсации за поврежденные товары.

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