Топливный кризис в России добрался до полей и угрожает урожаю пшеницы 22.07.2026, 12:34

Россия может недосчитаться от пяти до десяти миллионов тонн зерна.

Удары украинских дальнобойных дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам начали отражаться не только на топливном рынке, но и на сельском хозяйстве. Фермеры предупреждают, что нехватка дизеля в разгар уборочной кампании может привести к серьезным потерям урожая, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Россия, крупнейший экспортер пшеницы в мире, может недосчитаться от пяти до десяти миллионов тонн зерна, если перебои с топливом и ограничения перевозок через Азовское море сохранятся, считают аналитики аграрного рынка.

Фермеры южных регионов страны сообщают, что рост цен на топливо и сложности с его покупкой мешают проводить уборку и готовить корма для животных. «Они стоят в очередях по полдня», — рассказали один из рабочих, описывая ситуацию с поставками дизеля для работников их хозяйства.

Урожай после слабого прошлого сезона выглядит многообещающим, однако аграрии боятся, что не смогут превратить его в доход. «Все остановилось. Ячмень — на паузе. Пшеница — на паузе. Нам срочно нужны деньги, чтобы купить дизель и удобрения», — заявил один из местных жителей.

Проблемы затрагивают не только крупные хозяйства. В российских деревнях нехватка топлива осложняет работу тракторов, заготовку сена и подготовку запасов на зиму. «Как мне заправить трактор прямо в поле?» — пожаловался один из жителей Новгородской области.

Москва пытается компенсировать дефицит поставками бензина из Индии и Белоруссии, одновременно направляя топливо в крупные города. Однако сельские районы сталкиваются с нехваткой ресурсов именно в самый важный период аграрного года.

Ситуацию усложняют (повреждения российских НПЗ https://charter97.org/ru/news/2026/6/29/689512/). Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы после атак дронов должен пройти ремонт, который может занять не менее шести месяцев.

Дальнейшие удары по энергетической инфраструктуре могут усилить давление на российскую экономику и создать новые проблемы для Кремля. «Топливо является основой жизни российской глубинки», — считают аналитики, предупреждая о рисках для сельского хозяйства и внутренней стабильности страны.

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