Целый прицеп голубики опрокинулся на МКАД
- 22.07.2026, 13:16
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Видеофакт.
Сегодня утром на МКАД произошла авария: легковой FIAT с прицепом столкнулся с трактором. Прицеп опрокинулся, а в нем была голубика. Подробности рассказали в ГАИ Минска.
— По предварительной информации, 42-летний водитель FIAT двигался по внутреннему кольцу МКАД, проявил невнимательность и в результате несоблюдения безопасной дистанции совершил столкновение с попутным трактором, — сообщили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП никто не пострадал. Но прицеп легкового автомобиля опрокинулся и голубика из него высыпалась на проезжую часть.
С (Onlíner Видео: целый прицеп голубики опрокинулся на МКАД - Авто Onlíner) связалась читательница Полина, которая рассказала, что была очевидцем этой аварии. Более того, опубликованное видео было снято на ее регистратор.
— Честно: было страшно. Голубика рассыпалась, из-за этого тормозной путь у нас увеличился. Благо все держали хорошую дистанцию, — рассказала она. — По моему мнению, водитель FIAT поздно среагировал и решил вывернуть, но с прицепом это крайне опасно. А еще у него в машине по всему салону стояли ящики — весь салон в голубике был. Явно они загораживали и обзор. Водитель, видимо, думал, что проскочит и перестроится, но, во-первых, погодные условия, во-вторых, прицеп, в-третьих, ограниченный обзор.
Участники ДТП уцелели и не получили видимых повреждений.
— Водитель FIAT долго не выходил из машины. Мне пришлось затормозить у обочины. Подбежала, но водитель трактора уже его достал за руку. Видимо, был шок у человека. Я сказала отключить аккумулятор, дала знак им аварийной остановки, дала номер свой, чтобы отправить запись с регистратора — и да, сотрудники ГАИ попросили предоставить видео, — рассказала собеседница.