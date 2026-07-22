«Маги» забрали у жительницы Ошмян 35 тысяч рублей 22.07.2026, 13:25

Белоруска считала, что причиной ее жизненных трудностей стали потусторонние силы.

54-летняя жительница Ошмян за год перевела интернет-мошенникам почти 35 тысяч рублей. Женщина считала, что причиной ее жизненных трудностей стали потусторонние силы, и искала в сети человека, который поможет избавиться от их воздействия.

Тот согласился провести платные сеансы и убедил клиентку переводить деньги за его «экстрасенсорные способности». Общение продолжалось в течение 2025 года. За это время жительница райцентра отдала злоумышленникам почти 35 тысяч рублей.

Во время переписки женщина сообщила собеседникам личные данные. Мошенники использовали их, чтобы оформить на имя белоруски виртуальную банковскую карту, а затем проводили через нее подозрительные финансовые операции.

Из-за транзакций владелица счета попала в поле зрения правоохранителей. На допросе они выяснили, что женщина сама стала жертвой аферистов и не знала, как используют оформленную на нее карту.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы.

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