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Зеленский объявил нового начальника Генштаба ВСУ

  • 22.07.2026, 13:28
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Зеленский объявил нового начальника Генштаба ВСУ
Игорь Скибюк

Это опытный военный, вместе с которым новый главнокомандующий бок о бок защищал Украину.

Новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Определили порядок дальнейших действий», – заявил глава государства.

По его словам, сегодня будут официально утверждены решения о замене руководства Вооруженных сил Украины – соответствующие указы готовятся.

«Совместно с Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой (и.о. министра обороны) определили, что новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк – очень опытный военный, с которым новый главнокомандующий бок о бок защищал Украину. Важно, чтобы все составляющие нашей армии и в дальнейшем функционировали абсолютно слаженно», – отметил президент Украины.

Игорь Скибюк: прохождение службы

Он прошел все ступени службы от командира аэромобильного взвода до заместителя командира бригады – начальника воздушно-десантной службы отдельной десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск ВС Украины, включая службу в качестве командира специального взвода специальной роты Украинского миротворческого контингента в Косово, Республика Сербия (2001–2002).

Занимал должность начальника штаба – первого заместителя командира отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины; командира отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины; начальника штаба – заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины; командующего Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины.

С 3 июня 2025 года – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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