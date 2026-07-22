Залужный отреагировал на назначение Драпатого главнокомандующим ВСУ 2 22.07.2026, 11:21

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Валерий Залужный

Фото: Reuters

Честь важнее любых званий, должностей или наград.

На своей странице в Telegram посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

В своем посте Залужный подчеркнул, что дело, которому военные посвящают всю свою жизнь, прежде всего основано на моральных принципах и ценностях, формирующих честь. По его словам, именно честь важнее любых званий, должностей или наград.

Он отметил, что именно она помогает рождать новые идеи, находить пути для их реализации и объединять вокруг себя людей, готовых честно выполнять свой долг и вместе преодолевать самые тяжелые испытания. В то же время Залужный подчеркнул, что те, кто пренебрегает этими принципами, в конечном итоге сталкиваются с позором.

Отдельно он обратился к новому главнокомандующему, отметив, что на этой должности Михаила Драпатого ждет гораздо больше вызовов, чем может показаться сейчас. В то же время Залужный выразил убеждение, что ему «уже никогда не будет стыдно», ведь человек чести руководствуется не личными амбициями, а ответственностью перед государством и армией.

«Новому главнокомандующему Вооруженных Сил Украины будет очень тяжело. Значительно труднее, чем он себе представляет. Однако Михаилу точно уже никогда не будет стыдно. Человек чести не имеет кумира, поэтому ему нечего терять. Единственное, что у него есть, — это только долг», — говорится в посте.

В заключение бывший главнокомандующий подчеркнул, что человек чести не создает себе кумиров, ведь единственное, что у него есть, — это свой долг. Свой пост он завершил словами: «Слава Украине! Слава ВСУ!».

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