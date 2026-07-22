В Германии число легковых автомобилей достигло нового рекорда 22.07.2026, 12:02

Показатель растет из года в год.

Обеспеченность жителей Германии легковыми автомобилями достигла нового рекордного уровня. В начале 2026 года на 1000 жителей страны приходилось в среднем 593 легковых автомобиля - на три больше, чем годом ранее, и на пять - чем в 2024 году, сообщило в Висбадене в среду, 22 июля, Федеральное статистическое ведомство, передает «Немецкая волна».

По состоянию на 1 января 2026 года в ФРГ было зарегистрировано 49,5 млн легковых автомобилей (годом ранее - 49,3 млн). Самый высокий уровень автомобилизации - 649 автомобилей на 1000 жителей - зафиксирован в федеральной земле Саар, за ней следуют Рейнланд-Пфальц (644) и Бавария (639). Наименьшая плотность - в Саксонии: 544 автомобиля на 1000 человек.

В городах, имеющих статус федеральной земли - Берлине, Гамбурге и Бремене, - уровень автомобилизации, наоборот, снизился. В Берлине на 1000 жителей приходится лишь 330 автомобилей, в Бремене - 427, а в Гамбурге - 432. По словам статистиков, в сельской местности уровень автомобилизации, как правило, выше, чем в городах. Возможными причинами называются недостаточно развитая транспортная инфраструктура и более длинный путь к месту работы.

Выросла и интенсивность использования автомобилей. Согласно последним данным за 2024 год, на легковых автомобилях проехали в общей сложности 576,3 млрд километров. Из них 480,3 млрд километров (83,3%) пришлось на частные домохозяйства, а 96 млрд километров (16,7%) - на государственный и коммерческий сектор.

По сравнению с 2023 годом общий пробег увеличился на 0,9%, а по сравнению с пандемийным 2020 годом - на 7%.

В ФРГ число легковых автомобилей достигло нового рекорда

На 1000 жителей ФРГ приходится в среднем 593 легковых автомобиля, и этот показатель растет из года в год.

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