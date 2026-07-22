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Посол Узбекистана в Беларуси уволен

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  • 22.07.2026, 12:46
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Посол Узбекистана в Беларуси уволен
Рахматулла Назаров
Фото: dunyo.info

На фоне скандала из-за бунта узбекских рабочих.

Посол Узбекистана в Беларуси Рахматулла Назаров отправлен в отставку за бездействие в вопросах инвестиций и экспорта, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

По словам Асадова, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал работу ряда зарубежных дипломатических представительств. В частности, посол Узбекистана в Беларуси Рахматулла Назаров освобожден от должности «за безразличие к вопросам инвестиций и внешней торговли».

Руководительнице администрации президента Узбекистана Саиде Мирзиёевой поручено проверить работу дипмиссий и подготовить предложения по замене неэффективных послов «молодыми, современно мыслящими кадрами».

Пост посла Узбекистана в Беларуси Рахматулла Назаров занимал с февраля 2024 года. Его назначили незадолго до визита Александра Лукашенко в Узбекистан, по итогам которого стороны договорились о проектах и контрактах более чем на миллиард долларов.

В марте 2026 года на приеме у Лукашенко Назаров заявлял, что страны почти достигли этой планки и намерены увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов.

9 июля 2026 года на встрече с Шавкатом Мирзиёевым белорусский диктатор предложил трудовым мигрантам из Узбекистана переезжать в нашу страну семьями. Вскоре в Беларусь прибыли около 250 трудовых мигрантов из Узбекистана.

Напомним, 13 июля в Витебск прибыли 255 граждан Узбекистана для работы в Беларуси. Им обещали зарплаты по 900-1000 долларов, но на месте выяснилось, что готовы платить только 500 долларов, при этом жилье и питание нужно оплачивать самим. Узбеки возмутились предложенными условиями, а некоторые выразили желание уехать на родину.

В ответ на их обращение Агентство миграции Узбекистана пообещало разобраться в ситуации. В ведомстве заявили, что изучают ситуацию на месте вместе с хокимиятом Андижанской области. Если выяснится, что работодатель нарушает условия договора или занижает зарплату, мигрантам предложат другие места. При этом в агентстве подчеркнули: по условиям проекта, утвержденного с белорусской стороной, средняя зарплата должна составлять $900 – $1000, а в отдельных случаях — до $1200.

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