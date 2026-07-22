«Создается давление, которое станет критическим для Путина» 2 22.07.2026, 13:02

1,648

ФОТО: GETTY IMAGES

Война против Украины создает для Кремля все больше проблем.

Война против Украины создает для Кремля все больше проблем, однако российское руководство пока не готово идти на прекращение конфликта без возможности представить его как победу. Такое мнение в интервью EUobserver высказал чешский эксперт по внешней политике Филип Шерф (перевод — сайт Charter97.org).

«Кризис для России развивается сразу по нескольким направлениям — на фронте, внутри политической элиты и в экономике. «Чем дольше длится эта война, тем больше России нужно победить, но победа сейчас не становится ближе», — считает эксперт.

Удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, проблемы с топливом и давление на военную экономику постепенно подрывают представление о неуязвимости России. Однако, по его мнению, сами по себе украинские атаки вряд ли заставят Путина остановить войну.

«Если он согласится завершить войну под давлением Украины, это будет выглядеть как слабость, а он не может себе этого позволить», — заявил аналитик. Ключевой основой режима Путина остается демонстрация силы внутри страны и за ее пределами.

Эксперт также усомнился в точности российских социологических опросов, но отметил общий тренд — усталость общества от войны растет. Даже россияне, которые избегают политики, сталкиваются с последствиями конфликта через ухудшение экономики, цензуру интернета и атаки на российские города.

При этом дипломатические возможности Москвы нельзя полностью считать провальными. Россия сохраняет связи с рядом стран Европы, укрепляет отношения с Китаем и расширяет влияние в странах Глобального Юга.

Запад уже использовал большую часть экономических инструментов давления. Новые санкции могут иметь эффект, но вряд ли станут решающим фактором. Главный риск для Кремля, по его мнению, связан не с внешним давлением, а с внутренними изменениями.

«Режимы вроде путинского выглядят сильными вплоть до последнего момента перед падением», — отметил Шерф, добавив, что совокупность внутренних проблем может создать давление, которое станет критическим для российской системы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com