СМИ: Единственный способ остановить Иран на море — это сухопутные войска 22.07.2026, 13:39

Конфликт в Персидском заливе может перейти от ударов к высадке войск

Противостояние между США и Ираном вокруг Ормузского пролива и ядерной программы Тегерана входит в новую фазу. На фоне отказа Ирана идти на уступки американские эксперты обсуждают возможность наземной операции для прекращения атак на судоходство, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не намерен делать уступки под давлением и не видит причин открывать Ормузский пролив. «Враг начал с требования безоговорочной капитуляции, но в итоге обе стороны стали действовать как сверхдержавы», — сказал он.

Вашингтон может рассмотреть захват стратегических островов в Персидском заливе, включая Харк, Кешм и острова, которые контролирует Корпус стражей исламской революции. Эти территории имеют значение из-за нефтяного экспорта, баз беспилотников и возможностей для быстрых атак на суда.

При этом полноценное вторжение в Иран считается крайне сложным сценарием. Страна почти в четыре раза больше Ирака и имеет сложный горный рельеф. Более реалистичным вариантом называют ограниченную операцию по контролю ключевых портов и островов.

Присутствие американских войск на территории Ирана несет серьезные политические риски. Реакция населения может зависеть от целей операции: в прошлом иранцы сопротивлялись попыткам захвата территории, но не всегда воспринимали иностранное военное присутствие как оккупацию.

Отдельной проблемой может стать участие Израиля. По мнению аналитиков, появление израильских сил на иранской территории способно усилить националистические настроения и дать Тегерану мощный пропагандистский аргумент.

«Риторика во время войны должна быть такой же точной, как военные удары», — считают авторы, предупреждая, что заявления президента США Дональда Трампа о нефти и контроле над ресурсами могут изменить отношение обычных иранцев к США.

Эксперты отмечают, что Вашингтону придется выбирать между сохранением нынешнего давления и более рискованными действиями, если Иран продолжит угрожать свободе судоходства и союзникам США.

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