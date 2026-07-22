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Драпатый раскрыл задачи, которые получил от Зеленского

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  • 22.07.2026, 14:10
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Драпатый раскрыл задачи, которые получил от Зеленского
Михаил Драпатый

Стало известно, чем в первую очередь займется новый главком ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым ряд задач.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Facebook Михаила Драпатого.

«Предстоит сложная работа, поэтому работаем без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять», - отметил Драпатый.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что президент поставил перед ним четкие задачи:

продолжить и усилить наступательные действия во всех доменах;

планировать новые операции в тылу противника;

развивать войско и технологии в нем;

наращивать способности ВСУ.

Напомним, вчера, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил https://charter97.org/ru/news/2026/7/22/692003/) вместо Александра Сырского.

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