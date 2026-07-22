Драпатый раскрыл задачи, которые получил от Зеленского 1 22.07.2026, 14:10

2,790

Михаил Драпатый

Стало известно, чем в первую очередь займется новый главком ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым ряд задач.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Facebook Михаила Драпатого.

«Предстоит сложная работа, поэтому работаем без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять», - отметил Драпатый.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что президент поставил перед ним четкие задачи:

продолжить и усилить наступательные действия во всех доменах;

планировать новые операции в тылу противника;

развивать войско и технологии в нем;

наращивать способности ВСУ.

Напомним, вчера, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил https://charter97.org/ru/news/2026/7/22/692003/) вместо Александра Сырского.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com