«В этом здании есть душа» 22.07.2026, 14:36

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На продажу выставили туристический центр на берегу озера.

В Россонском районе на торги выставили туристический центр, который расположен на берегу озера Межно.

«В этом здании есть душа. Она ждет лишь вашей руки, чтобы засиять новыми красками. Местоположение туристического центра — прямая береговая линия. Вид на озеро — главная ценность объекта», — указано в объявлении.

За дом площадью 140,4 кв. м, а также беседку и навес хотят выручить 111 000 рублей. Земельный участок занимает 16 соток, отмечает «Зеркало».

Но потенциальным покупателям нужно учитывать, что территория у этого дома — водоохранная зона.

Торги назначены на 20 августа.

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